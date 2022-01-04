استهداف قاعدة الاسد بطائرتين مسيرتين

2022/01/04 | 12:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إسقاطهما خارج محيط القاعدة، دون خسائر.

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