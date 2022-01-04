2022/01/04 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات مقابل الين الياباني يوم الثلاثاء ، مدعومًا بقفزة في عوائد سندات الخزانة حيث يراهن المتداولون على رفع سعر الفائدة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار يقفز الى اعلى مستوياته منذ خمسة اعوام المركز الخبري الوطني.

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