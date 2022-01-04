دولة القانون: ليس من حق الصدر استبعاد المالكي من تشكيلة الحكومة المقبلة

2022/01/04 | 12:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو دولة القانون حيدر اللامي ان الإطار التنسيقي سيعقد جلسته مؤكدا انه ليس من حق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استبعاد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، من تشكيل الحكومة.وقال اللامي: إن “للصدر عدة قراءات في التعامل مع الشحد … Readmore

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