انفجار لغم في الفاو يبتر ساق مدني

2022/01/04 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانفجار لغم في الفاو.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "مخلف حربي عبارة عن لغم ارضي انفجر ظهر اليوم في منطقة المملحة ضمن قضاء الفاو في البصرة".

واضاف ان "الانفجار اسفر عن اصابة مدني في ساقه".

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