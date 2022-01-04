أربيل تعلن حصيلتها الأمنية للعام الماضي

2022/01/04 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ أربيل

أعلنت الخلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، حصيلتها الأمنية لشرطة أربيل للعام الماضي.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مديرية شرطة محافظة أربيل أعلنت عن حصيلتها للعام الماضي 2021 بعد أن نفذت عدد من أوامر القبض الصادرة من القضاء بحق المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة".

وبينت أن "مفارزها نفذت عدد من ألاوامر والتي أسفرت عن القبض على (5146) من المطلوبين للقضاء تنوعت جرائمهم بين القتل والتزوير والسرقة والمخدرات والخطف والايذاء، إضافة إلى تهم جنائية أخرى، فضلا عن ضبط (238) من العجلات المخالفة للتعليمات والقواعد المرورية ولاتحمل أوراق ثبوتية".

وأضافت أن "مفارز شرطة اربيل بالتعاون مع جهات أخرى تمكنت من هدم ما يقارب (1071) مساحة من التجاوزات على الممتلكات العامة، فضلا عن ضبط (35) طن من الادوية المنتهية الصلاحية".

ونوهت أن "مجموع الجرائم المسجلة ( 12645 ) و(11504) المعلن عنها إذ تم أنجاز (91%)و(9%) قيد التحقيق.



حيث اتخذت بحق المتهمين والمضبوطات الإجراءات القانونية اصوليا."

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