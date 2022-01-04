محافظ واسط يزف بشرى للمشمولين بقرار 315 (فيديو)

2022/01/04 | 12:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، الثلاثاء، تفاصيل جديدة تتعلق بصرف فروقات رواتب عقود 315 لعامي 2019 و2020.

وظهر المياحي في مقطع مصور حصل عليه NRT عربية، (4 كانون الثاني 2021)، قائلا: انه "تم استكمال اجراءات صرف فروقات رواتب عقود 315 لعامي 2019 و202"، مؤكدا ان "كلف المحاضرين في السنة المقبلة ستكون وفق قرار 315 مع الفروقات للسنتين السابقتين".

واضاف، انه "في حال اقرار الموازنة سيتم صرف كافة المستحقات وبأثر رجعي"، داعيا "المحاضرين للعودة الى المدراس والاستمرار بالدوام".

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