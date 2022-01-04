صحيفة تكشف كواليس تهريب الوقود الإيراني عبر مياه الخليج

2022/01/04 | 12:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محاولة لتخفيف وطأة العقوبات المفروضة على طهران، تعمد شبكة من المهربين متواجدة في الخليج الفارسي بالقرب من الحدود الإقليمية لدولة الإمارات، بنقل النفط الإيراني بشكل غير قانوني إلى دول عدة، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

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