جهاز متقدم استخدمه سكان مدينة بابل القديمة..يذهل العلماء

2022/01/04 | 12:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ففي 1894 اكتشف عالم الآثار الأمريكي Edgar Banks لوحاً حجريّاً، قام بيعه لجامع التحف George Plimpton.

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