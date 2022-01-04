2022/01/04 | 12:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، أن هناك دولة مصغرة لتنظيم “داعش” داخل مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية، داعياً الحكومة العراقية الى التدخل واعادة العوائل العراقية داخل المخيم، ممن ليست عليهم أي شبهات أمنية، الى بلدها.وقال النوري: … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيل وزارة الهجرة والمهجرين: مخيم الهول السوري عبارة عن دولة مصغرة لداعش) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيل وزارة الهجرة والمهجرين: مخيم الهول السوري عبارة عن دولة مصغرة لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).