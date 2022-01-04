ليبيا: القبض على نائب رئيس وزراء سابق

2022/01/04 | 12:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر ليبية اليوم الثلاثاء، إن النائب العام الصديق الصور أكد القبض على نائب رئيس الوزراء، ووزير الداخلية الأسبق بحكومة علي زيدان، الصديق عبدالكريم تنفيذاً لأوامر سابقة.

وفي تصريحات صحافية، أشار النائب العام في طرابلس إلى القبض على المرشح لمنصب الرئاسة الصديق عبد الكريم، بتهمة الإضرار الجسيم بالمال العام أثناء عمله نائباً لرئيس الوزراء سابقاً، وفق ما ذكره موقع “ليبيا الحدث” اليوم الثلاثاء.

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