كورونا يصيب رئيس حركة حماس خارج فلسطين

2022/01/04 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية،

الثلاثاء، إصابة رئيسها بالخارج خالد

مشعل، بفيروس كورونا.

جاء ذلك وفق بيان أصدره رئيس الدائرة

الإعلامية ل"حماس" في الخارج هشام قاسم

وقال البيان إن "أعراض الإصابة بالفيرو

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