في قفزة قياسية.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من مليون إصابة بكورونا في يوم

2022/01/04 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز"

الأمريكية بأنه تم رصد نحو مليون و84 ألف

إصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال أمس

الاثنين، في أعلى عدد للإصابات اليومية

منذ بداية الجائحة.

بذلك تم تحطيم الرقم القياسي ا

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