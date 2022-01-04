بيتروفيتش يتخذ قراراً مهماً قبل لقاء إيران .. واللاعبون يرحبون

2022/01/04 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع winwin أن المونيتغيري زيليكو

بيتروفيتش مدرب منتخب العراق، قرّر

الاستعانة بمترجم خاص ضمن كادره الفني

المساعد، من أجل تسهيل التواصل المباشر

مع اللاعبين.

ونقل الموقع الرياضي عن مصادر خاصة إن

ال

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