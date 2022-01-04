ذكريات أستاذ عراقي في جامعة عدن - الحلقة الرابعة - سناء عبد القادر مصطفى

2022/01/04 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سناء_عبد_القادر_مصطفى كيف قمت بحل مشكلة السكن مع سكرتير منظمة حشع في اليمن الديمقراطي الدكتور رحيم عجينة؟دخلت البيت وأنا متوتر الأعصاب، قابلني زميل الدراسة في الاتحاد السوفيتي منذ أيام الدراسة في الكلية التحضيرية في مدينة داينتسك ومن بعدها في مرحلة الماجستير والدكتوراه في معهد الاقتصاد الوطني في مدينة أوديسا بأوكرانيا - زيا كوركيس نعمان وقال لي أن زوجتك موجودة في غرفة النوم.



وجدتها في حالة برثى لها من التعب والار ......





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