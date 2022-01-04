الإدريسي الهاشمي الجغرافي الأول.. والزهراوي الأنصاري أبو الطب الجراحي - علاء اللامي

2022/01/04 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي 1-الإدريسي الهاشمي: الجغرافي الأشهر وراسم الخرائط الدقيقة للملك روجر الثاني والتي ورثتها أوروبا في نهضتها: هو أبو عَبد الله مُحَمَّدٌ بن مُحَمَّدٌ الإِدْرِيسي الْهَاشِمِيّ الْقُرَشِيّ (بضم القاف أحيانا وبفتحها أحيانا أخرى).



عالم عربي مسلم (وُلد عام 1100م (493هـ) في مدينة سبتة شمالي المغرب الحالي، وُتوفي عام 1166م (559هـ) في صقلية جنوبي إيطاليا وهي جزء منها في عصرنا، ونسبه الموَّثق؛ قرشي، هاشمي ينت ......





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