2022/01/04 | 13:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b3qXg9wwbQA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفد التيار الصدري يجتمع مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وفد التيار الصدري يجتمع مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).