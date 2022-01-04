ضبط حاويات كيايوية في ميناء ام قصر بالبصرة

2022/01/04 | 13:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ضبط 5 حاويات كيمياوية مخلفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الاوسط.

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (4 كانون الثاني 2022)، "تمكنت هيئة المنافذ الحدودية بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني تم ضبط خمسة حاويات تحتوي (مواد كيميائية خطرة) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد حيث تجاوزت المدة القانونية على بقائها في الميناء".

واضاف، "تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الكيفية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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