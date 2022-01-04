نقابة الفنانين تنعى الفنان سعدون العبيدي

2022/01/04 | 13:03 - المصدر: وكالة ناس

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ببالغ الحزن والاسىتنعى نقابة الفنانين العراقيينوفاة الفنان الكبير سعدون العبيديوالذي وافته المنية هذا اليوم بعد صراع مع المرض سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.الجدير بالذكر ان الفنان سعدون العبيدي كان مدير عام دائرة السينما والمسرح واحد ابرز المخرجين المسرحيين العراقيين من اصحاب التقنيات في الصوت والاضاءة والديكور ، فاصبح رئيسها منذ ذلك عام ١٩٧٢ حتى مرحلة نهاية التسعينات من القرن الماضي ، وقبل ذلك كان العبيدي من المؤسسين للمعهد العالي للتمثيل في دولة الكويت بمعية المخرج والممثل المصري الرائد زكي طليمات وأخرج العديد من الاعمال المسرحيةسنوات التسعينات الماضية ، هالني انه يعرفني من خلال تتبعه لما اكتب حول مشهدنا المسرحي العراقي ، ووعدني بمفاجأة صغيرة ان لبيت الدعوة في يوم تال .



وحصل اللقاء بيننا في اليوم الثاني ، اذ وجدته يقدم لي رزمة من اعداد (مسرحنا ) التي اصدرتها الشعبة المسرحية في نقابة الفنانين عام 1977 تحت اشرافه الشخصي وبأدارة احمد فياض المفرجي واديب القله يجي ، وفيها البعض من مساهماتي النقدية المبكرة في المسرح في ذلك العام ، فكان ذلك باعثا لدهشتي الشديدة ، اذا بدا لي مدهشا ان يكون هذا الفنان البالغ النجاح في إداراته وفنه رجلا بمثل هذه الذاكرة او هذا الهدوء من السكينة واحترام المقابل من الناس خلال 48 ساعة من اللقاء به او التعرف عليه.

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