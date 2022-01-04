السودان.. انتشار أمني مكثف في الخرطوم يسبق تظاهرات

2022/01/04 | 13:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت قوات الأمن السودانية، الثلاثاء، في أنحاء الخرطوم والمدن المجاورة بالتزامن مع دعوات جديدة للتظاهر ضد الاستيلاء العسكري على السلطة الذي نفذه قائد الجيش، وبعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني، حسب ما نقلت فرانس برس عن شهود عيان.

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