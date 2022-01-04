منصب واحد يقف عائقاً أمام انتهاء الصراع الكردي - الكردي حول رئاسة الجمهورية

2022/01/04 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانيةافاد مصدر سياسي، اليوم الثلاثاء، باشتراط الحزب الديمقراطي الحصول على منصب محافظ كركوك مقابل التنازل عن رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني الامر الذي فضه الأخير.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاجتماع الأخير بين الحزبين الكرديين انتهى بفرض الحزب الديمقراطي الكردستاني شرطا على الاتحاد مقابل التنازل عن منصب رئيس الجمهورية لهم".

وأضاف ان "الديمقراطي اشترط الحصول على منصب محافظ كركوك وترك الجمهورية للاتحاد الوطني الامر الذي رفضه الاتحاد الوطني"، مشيرا الى ان "الاتحاد عقد اجتماعا للمكتب السياسي للحزب في كركوك للدلالة على أهمية المدينة للاتحاد ولايمكن له التفريط بمنصب المحافظ إطلاقا".

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