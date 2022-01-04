الولايات المتحدة تسجل أكثر من مليون إصابة بكورونا في يوم

2022/01/04 | 13:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أفادت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأنه تم رصد نحو مليون و84 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال أمس الاثنين، في أعلى عدد للإصابات اليومية منذ بداية الجائحة.بذلك تم تحطيم الرقم القياسي السابق (590 ألف إصابة) الذي سجل في 31 ديسمبر الماضي على خلفية انتشار متحور “أوميكرون” في أنحاء الولايات […]

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