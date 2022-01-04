ألمانيا وإيطاليا تحافظان على آمال التقدم في كأس اتحاد لاعبي التنس

2022/01/04 | 13:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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فاز ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالمياً على الأمريكي تيلور فريتز 6-4 و6-4، ليحافظ على آمال ألمانيا في بلوغ قبل نهائي كأس اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس، بينما قاد ماتيو بريتيني إيطاليا للانتصار على فرنسا في سيدني اليوم الثلاثاء.وبعد نجاة يان-لينارد شتروف من 34 إرسالاً ساحقاً لجون إيسنر، خرج منتصرا 7-6 و4-6 و7-5، وكسر زفيريف إرسال فريتز في المجموعتين واستغل سادس فرصة متاحة للفوز بمباراة في المجموعة الثالثة.وحافظت ألمانيا، التي خسرت أمام بريطانيا في الجولة الافتتاحية، على آمال التأهل قبل مواجهة كندا يوم الخميس.وقال زفيريف الذي سيتطلع للمنافسة على لقب بطولة أستراليا المفتوحة خلال الشهر الجاري “حتى الشوط الأخير، كنت أقدم أداء رفيعا في مباراتي الثانية خلال العام.



كانت مباراة مثيرة وقوية”.وأضاف “أهم شيء أن فريق ألمانيا فاز، ومنحنا أنفسنا أفضل فرصة للتأهل إلى الدور قبل النهائي”.وتغلب بريتيني المصنف السابع عالمياً على أوجو أومبير 6-4 و7-6 في المجموعة الثانية، بعدما فاز مواطنه يانيك سينر 6-3 و7-6 على أرتور ريندركنيش.وحقق أومبير مفاجأة بالتفوق على دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا يوم الأحد، وكاد يكرر الأمر بعد الوصول إلى شوط فاصل في المجموعة الثانية، لكن بريتيني فرض تفوقه وحسم الانتصار لإيطاليا.وقال بريتيني الذي خسر في مباراته الافتتاحية ضد الأسترالي أليكس دي مينو “كانت مباراة صعبة جدا خاصة في مثل هذه الظروف.



إنه صاحب ضربات إرسال رائعة ويلعب بأسلوب مميز”.

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