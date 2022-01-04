إصابة مواطن بانفجار مخلف حربي في منطقة المملحة بالفاو

2022/01/04 | 13:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصيب مواطن، جراء انفجار مخلف حربي في منطقة المملحة بالفاو في محافظة البصرة.

وقال مصدر امني لـ”تقدم” إن “المواطن تيسير شاكر، أصيب بانفجار مخلف حربي في منطقة المملحة بالفاو في محافظة البصرة”.

وأوضح ان ” المواطن تيسير كان يبحث عن مادة (الصفر) والنحاس في كدس للمخلفات الحربية في المنطقة”.

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