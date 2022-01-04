2022/01/04 | 13:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقاطعة كينغ بولاية واشنطن الأمريكية، وثقت كاميرا لحظة اندلاع عراك بين لاعبي كرة سلة بعد انطلاق الصافرة النهائية، وتبادل اللاعبين الشتائم والتدافع بينما حاول الحكام الفصل بينهم، لكن الأمر الصادم كان هجوم مباغت من قبل والد أحد اللاعبين الذي هرع مندفعًا من المدرجات مباشرة نحو الحكم الذي يبلغ من العمر 72 عامًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد لحظة اندلاع عراك بين لاعبي كرة سلة.. والحكم يتفاجأ بهجوم مباغت) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد لحظة اندلاع عراك بين لاعبي كرة سلة.. والحكم يتفاجأ بهجوم مباغت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).