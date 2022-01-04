الديمقراطي الكردستاني: وفد التيار الصدري أكد على حكومة الأغلبية بمشاركة الكتل الفائزة

2022/01/04 | 13:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل - واع – ايفان ناصرأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، ان وفد التيار الصدري أكد على حكومة الأغلبية بمشاركة الكتل الفائزة، فيما اشار الى ان المباحثات مع وفد التيار لم تتطرق لمنصب رئيس الجمهورية.يتبع..

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