إصابات كورونا العالمية تتجاوز 290.28 مليون واكثر من 5 ملايين وفاة

2022/01/04 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 290.28 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و795222.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر- كانون الأول 2019.

أكثر من مليون إصابة بكوفيد في الولايات المتحدة في حصيلة يومية قياسية في العالم سجّلت الولايات المتحدة أكثر من مليون إصابة بكوفيد الإثنين، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز، في وقت تتفشى المتحورة أوميكرون بوتيرة متسارعة.

وأعلنت الجامعة 1688 وفاة في الولايات المتحدة خلال اليوم ذاته، بعدما حذّر كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي من أن البلاد تشهد “ارتفاعا شبه عامودي” في الإصابات بكوفيد، لكنه لفت إلى أن الموجة قد تبلغ ذروتها بعد بضعة أسابيع.

ألمانيا تسجل 30561 إصابة جديدة بكورونا و356 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الثلاثاء ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و238408 بعد تسجيل 30561 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 112579 بعد تسجيل 356 وفاة جديدة.

الهند تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كوفيد-19 منذ أوائل سبتمبرأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية الثلاثاء تسجيل 37379 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أكبر زيادة يومية منذ أوائل سبتمبر- أيلول‭ ‬وسط تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند إلى 34.96 مليون منذ بدء الجائحة.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 124 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 482017.

الصين تسجل 175 إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الثلاثاء تسجيل 175 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الإثنين، ارتفاعا من 161 إصابة في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في بيان إن 108 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 101 قبل يوم.

كانت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد والذي تخضع عاصمته شيان لإغلاق في محاولة للسيطرة على انتشار المرض.

وسجلت الصين أيضا 54 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 35 في اليوم السابق.



ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.



وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى نهاية يوم الاثنين 102841 إصابة مؤكدة.

زيادة إصابات كوفيد في الكونغرس الأمريكي مع تفشي المتحور أوميكرون

قال طبيب مبنى الكونغرس الأمريكي الإثنين إن الكونغرس يشهد زيادة غير مسبوقة في حالات كوفيد-19، حيث ارتفع معدل الحالات الإيجابية على مدى سبعة أيام في موقع فحص بالكونجرس إلى 13 بالمئة من واحد بالمئة فقط في أواخر نوفمبر – تشرين الثاني.

وتحدث معظم إصابات فيروس كورونا في مبنى الكونغرس بين أشخاص تم تطعيمهم، حيث تمثل النسخة المتحورة الجديدة “أوميكرون” حوالي 61 بالمئة والمتحور دلتا 38 بالمئة، على أساس عينة محدودة حتى يوم 15 ديسمبر – كانون الأول، حسبما قال الدكتور برايان موناهان للمشرعين والموظفين في خطاب الإثنين.

تأتي هذه الزيادة في الكونغرس في الوقت الذي قفزت فيه حالات كوفيد-19 الجديدة في الولايات المتحدة في الأيام السبعة الماضية إلى 418000 إصابة يومية في المتوسط، وفقا لإحصاء رويترز.

وأشار موناهان إلى أن انتشار العدوى بين من تم تطعيمهم في مبنى الكونغرس لم يؤد إلى دخول المستشفى أو الإصابة بأعراض خطيرة أو حدوث وفيات، وهو ما وصفه بأنه يثبت أهمية التطعيمات.

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