2022/01/04 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهاء الاجتماع بين وفد التيار الصدري مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني

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