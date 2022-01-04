محكمة كندية تقضي بتعويضات لعائلات ضحايا طائرة أوكرانية أسقطتها إيران

2022/01/04 | 13:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة كندية بدفع تعويضات مقدارها أكثر من 80 مليون دولار إلى عائلات ستة أشخاص قتلوا في طائرة ركاب أوكرانية أسقطتها إيران قبل نحو عامين، وفق القرار الذي نُشر الاثنين.وأُسقطت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية الرحلة “بي اس 752” … Readmore

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