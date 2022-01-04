قصتان ساخرتان - نبيل عودة

2022/01/04 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة 1 - رأسمالية في التطبيق...التقى زميلان الأول غني جداً والثاني مستور الحال.الغني اشتغل كل حياته بتربية حمام البريد، والثاني اشتغل بالتجارة، اشترى وباع وسافر وتجول في نصف دول العالم، والغني لم يغادر سطح منزله حيث حماماته.



التقيا في مطعم وتذكرا أيام المدرسة.



سأل مستور الحال:- قل لي يا صديقي، جمعت في حياتك أموالاً طائلة، كيف فعلت ذلك وأنت لم تتحرك من مكانك؟!أجاب الغني:- ربح ......





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