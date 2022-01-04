2022/01/04 | 13:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من مديرية حماية المنشآت في مدينة الطب، الثلاثاء، من القبض على فتاة تنتحل صفة "طبيبة" في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (4 كانون الثاني 2022)، انه "بعد المتابعة الحثيثة من قبل قوة حماية مجمع مدينة الطب لأحدى النساء التي انتحلت صفة طبيبة في قسم طوارئ مستشفى بغداد التعليمي بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠ والتي وردت بحقها شكوى من من ذوي أحد المتوفيين".

واضاف البيان، انه "بعد تعميم صورتها واوصافها على المنتسبين كافة والتأكيد على محاولة القبض عليها حال التعرف عليها، تمكنت مفارز مديرية حماية المنشأت والشخصيات من ملاحظتها والتحفظ عليها من قبل احد المنتسبين وهي ترتدي الزي الخاص بالأطباء وهي تحاول الدخول لقسم طوارئ مستشفى بغداد التعليمي مدعية بأنها طبيبة ولديها حالة مستعجلة وبصحبتها شخصين اثنين".

واوضح، انه "بعد التعرف عليهم تم تقديم شكوى اصولية بحقم من قبل ادارة مستشفى بغداد التعليمي المتمثلة بممثلها القانوني في مركز شرطة مدينة الطب بعد تسليمها اصوليا الى المركز أعلاه".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تسببها بوفاة شخص.. القبض على فتاة تنتحل صفة 'طبيبة' في بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تسببها بوفاة شخص.. القبض على فتاة تنتحل صفة 'طبيبة' في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).