نقابة الفنانين العراقيين تنعى مدير عام دائرة السينما والمسرح الأسبق سعدون العبيدي

2022/01/04 | 13:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعت نقابة الفنانين العراقيين، الثلاثاء، الفنان سعدون العبيدي، الذي توفي بعد صراع مع المرض.

وقالت النقابة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (4 كانون الثاني 2022)، "تنعى نقابة الفنانين العراقيين وفاة الفنان الكبير سعدون العبيدي، والذي وافته المنية هذا اليوم بعد صراع مع المرض سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

واضاف البيان، ان "الفنان سعدون العبيدي كان مديرا عاما لدائرة السينما والمسرح واحد ابرز المخرجين المسرحيين العراقيين من اصحاب التقنيات في الصوت والاضاءة والديكور ، فاصبح رئيسها منذ ذلك عام ١٩٧٢ حتى مرحلة نهاية التسعينات من القرن الماضي، وقبل ذلك كان العبيدي من المؤسسين للمعهد العالي للتمثيل في دولة الكويت بمعية المخرج والممثل المصري الرائد زكي طليمات وأخرج العديد من الاعمال المسرحية سنوات التسعينات الماضية".

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