المغرب.. تحذير من مرض فلورونا

2022/01/04 | 13:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الخبير الطبي المغربي الطيب حمضي، من أن مرض فلورونا، المكتشف لأول مرة في إسرائيل، "غير بعيد عن المغرب، ويمكن أن يصل في أي وقت لأنه غير محدد بمعايير معينة"، بحسب تقرير لموقع "هسبريس".

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