2022/01/04 | 13:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق محمود الربيعي، اليوم الثلاثاء، أن الإطار التنسيقي سيقوم بتشكيل الكتلة الأكبر قبل الجلسة الاولى لمجلس النواب.وقال الربيعي في حديث صحفي، إنه “مع قرب انطلاق الجلسة الأولى لمجلس النواب يوم الأحد المقبل، فأن الإطار التنسيقي ما زال مستمراً بالحوارات والتفاهمات القائمة على قدم وساق مع …

ظهرت المقالة الاطار التنسيقي سنشكل الكتلة الاكبر قبل جلسة البرلمان أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي سنشكل الكتلة الاكبر قبل جلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي سنشكل الكتلة الاكبر قبل جلسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).