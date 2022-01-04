العدل تعلن عن اطلاق سراح (90) حدثاً خلال الشهر الماضي

2022/01/04 | 13:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النورنيوز/ بغدادعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، اطلاق سراح (90) حدثاً خلال ‏شهر كانون الاول الماضي لعــام 2021 .‏وذكرت الوزارة، في بيان وصل “النورنيوز” نسخة منه إنّ “دائرة اصلاح الاحداث ‏التابعة لوزارة العدل بينت عن موقفها الشهري الخاص ‏بعدد المطلق سراحهم خلال الشهر الماضي، حيث بلغ ‏عددهم (٩٠) حدثاً، بينهم (٤١) حدثاً موقوفاً تم الإفراج ‏عنه …

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