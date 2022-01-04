2022/01/04 | 13:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن ضبط نحو 7 ملايين علبة دوائية مهربة في بغداد.وذكر بيان للجهاز في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد تمكنت بالاشتراك مع مفارز وزارة الصحة من ضبط مذخرين يحويان نحو (7) ملايين علبة دوائية مهربة من احدى المنافذ الحدودية وغير …

ظهرت المقالة في بغداد..



ضبط نحو 7 ملايين علبة دوائية مهربة أولاً على النور نيوز.

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