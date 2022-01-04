منازل ملونة تتربع على قمة جبل سعودي ستثير فضولك.. ما سرها؟

2022/01/04 | 13:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تشاهد صور الفوتوغرافي، فاروق أفزال، وهو باكستاني مقيم في السعودية، ستشعر حتمًا بالفضول حول موقع المنازل الملونة التي تتربع على قمة جبل شاهق في البلاد..فما سرها؟

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