الصحة تنفي القبض على فتاة انتحلت صفة طبيبة في مدينة الطب

2022/01/04 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، وجود أي صحة للاخبار المتداولة بشأن القبض على فتاة تنتحل صفة طبيبة في مدينة الطب.وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر للوكالة الرسمية وتابعه ” […]

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