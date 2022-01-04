القبض على منتحلة صفة طبيبة في مدينة الطب

2022/01/04 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر في مدينة الطب، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على احدى النساء التي انتحلت صفة "طبيبة" في مدينة الطب وسط العاصمة بغداد.

وقال بيان لمدينة الطب تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد المتابعة الحثيثة من قبل قوة حماية مجمع مدينة الطب لأحدى النساء التي انتحلت صفة طبيبة في قسم طوارئ مستشفى بغداد التعليمي بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠ والتي وردت بحقها شكوى من ذوي احد المتوفين".

وأضاف، انه "بعد تعميم صورتها واوصافها على كافة المنتسبين وتم القبض عليها صباح اليوم ، بعد ملاحظتها من قبل احد منتسبينا وهي ترتدي الصدرية البيضاء الخاصة بالأطباء".

وأوضح، ان "المتهمة تدعى (ن ع م) وقبض عليها قبل دخولها لقسم لطوارئ في مستشفى بغداد التعليمي مدعية بأنها طبيبة ولديها حالة مستعجلة وبصحبتها اشخاص اثنان وهما كل من (أ ع) و (ب ج) ".

وتابع، انه "بعد التعرف عليهم تم تقديم شكوى اصولية بحقهم من قبل ادارة مستشفى بغداد التعليمي المتمثلة بممثلها القانوني في مركز شرطة مدينة الطب وتم تسليمهم اصوليا الى المركز".

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