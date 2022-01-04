محافظ ديالى يكشف عن هوية منفذ عملية نحر الشهيد الجوراني - عاجل

2022/01/04 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بنحر مدير جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني.

وقال التميمي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "من قام بنحر الجوراني هو ايضا ضابط في الجيش او الشرطة، وفي الايام القليلة القادم يصل مسؤول التحقيقات في استخبارات ديالى الى نتائج"، لافتا الى ان "هذه النتائج قد تعلن للمواطنين لمعرفة من قام بنحر العقيد الجوراني".

واضاف ان "من قام بالنحر هو من ضباط القوات الامنية وطرد من السلك العسكري خلال ظهور الجماعات الارهابية عام 2014، ويقال ان شقيقه ضابطا في وزارة الدفاع حاليا".

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