تحالف العزم: تقدم اخذ فرصته برئاسة البرلمان وسنقدم مرشحنا في الجلسة الأولى

2022/01/04 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في تحالف العزم اياد الجبوري، اليوم الثلاثاء، ان التحالف سيطرح مرشحاً لرئاسة مجلس النواب الجديد خلال انعقاد الجلسة الأولى.

وقال الجبوري في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن " تحالف العزم سيطرح مرشحاً لرئاسة مجلس النواب الجديد خلال انعقاد الجلسة الأولى وستتفق عليه الأحزاب المنضوية تحت قيادة زعيم التحالف خميس الخنجر وشركاء التحالف من الأحزاب الشيعية والكردية "مرجحا "حصول تحالف العزم على رئاسة مجلس النواب المقبل".

وأضاف، ان "النقاط التي يتفاوض عليها تحالف العزم مع القوى السياسية الأخرى هي أبعد من رئاسة مجلس النواب حيث تركزت على حقوق المكون وإعادة إعمار المناطق المحررة وقضية المعتقلين وحسم ملف النازحين وكذلك قضايا تتعلق بالتوازن السياسي الموجود".

وأشار الجبوري، ان "تحالف تقدم اخذ فرصته برئاسة مجلس النواب في المرحلة الماضية "مشيراً إلى أن "رئاسة المجلس ستكون بقرار يتعلق بتحالف العزم".

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