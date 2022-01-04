الطالباني يترأس اجتماع للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الكردستاني

2022/01/04 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

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عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعا في محافظة كركوك.

وذكر اعلام الحزب ان الاجتماع الذي ترأسه بافل الطالباني بحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في اقليم كردستان والعراق بشكل عام والمنطقة فضلا عن أوضاع محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها.

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