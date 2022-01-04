دوناروما يوضح حقيقة الخلاف مع نافاس

2022/01/04 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرى الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان، أن هناك ضغوطًا في النادي الباريسي أكبر من اللعب مع ميلان.

وانتقل دوناروما من ميلان إلى سان جيرمان خلال الصيف الماضي عبر صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع النادي الإيطالي.

وقال دوناروما، في تصريحات أبرزها موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “إذا قارنت اللعب هنا بتواجدي مع ميلان، سأقول إن الضغوط أكبر مع سان جيرمان.



أنا الآن في نادٍ يريد الفوز بكل شيء”.

وأضاف حارس ميلان السابق: “كيلور نافاس صديق، والمنافسة بيننا طبيعية، كما أن الحصول على جائزة أفضل حارس مرمى يجب أن تكون مجرد البداية، حيث إن طموحاتي هي نفسها دائمًا: الفوز..



الفوز..



الفوز”.

وكان دوناروما حصل مؤخرًا على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم من جلوب سوكر ومجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، بعد قيادته منتخب إيطاليا للتتويج بيورو 2020.

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