2022/01/04 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، اليوم الثلاثاء، مع وفد التيار الصدري مسار العملية السياسية وخطوات تشكيل الحكومة المقبلة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للرئيس بارزاني، أنه تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على العملية السياسية في العراق ونتائج الانتخابات والخطوات اللازمة للجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

كما ركز في الاجتماع على مواصلة الجهود لبدء مرحلة جديدة من العملية السياسية، واجتياز التحديات، والاستجابة لإرادة ومطالب المواطنين، وحل المشاكل بين اقلیم كوردستان وبغداد، ضمن إطار تعدیل العملية السياسية والنظر في مطالب جميع المكونات العراقية، وفقاً للبيان.

هذا وكان وفد من التيار الصدري برئاسة حسن العذاري قد وصل إلى أربيل يوم امس الإثنين لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة.

والتقت لجنة الكتلة الصدرية المفاوضة برئاسة حسن العذاري، قادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل خلال زيارة إلى إقليم كوردستان.

وبحث العذاري والوفد المرافق له مع رئيس الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

كما ناقش الطرفان عدداً من الملفات المتعلقة بالشأن الداخلي وفي مقدمتها التفاهمات الثنائية لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارزاني يبحث مع وفد التيار الصدري خطوات تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البارزاني يبحث مع وفد التيار الصدري خطوات تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).