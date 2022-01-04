كشف ابرز مرشحي الرئاسات الثلاثة خلال المرحلة المقبلة

2022/01/04 | 14:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التفاوض والحوار مستمر بين الاطراف السياسية لحسم اسماء مرشحي الرئاسات الثلاثة، وخلال الأيام القليلة المقبلة.

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