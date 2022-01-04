شركة بريطانية تعلق الحفر في بئر قره داغ شمالي العراق

2022/01/04 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

أوقفت شركة جينيل إينرجي البريطانية، اليوم الثلاثاء ، عمليات الحفر في بئر QD-2 - مشروع قرة داغ النفطي في كردستان العراق.

وقالت الشركة التي تملك حصة 40 بالمائة من البئر في بيان ترجمته (بغداد اليوم)، إن "شركاء الترخيص خلصوا إلى أنه من غير العملي مواصلة الحفر بسبب مشاكل فنية لا يمكن التغلب عليها".

والشركة تعمل للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما مدرجة في السوق الرئيسي لبورصة لندن.



ويقع مقرها الرئيسي في لندن ، ولديها مكاتب في أنقرة وأربيل ، هي واحدة من أكبر منتجي النفط المستقلين المدرجة في لندن وهي أكبر مالك للاحتياطيات والموارد في إقليم كردستان العراق.

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