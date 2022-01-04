مسؤول محلي ينتقد بطء إجراءات إزالة الألغام في البصرة: خطر أمني كبير

2022/01/04 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن قائممقام قضاء الفاو في البصرة وليد الشريفي، اليوم الثلاثاء، عن وجود ألغام عديدة موجودة في اراضي القضاء سيما الصحراوية منها التي كانت شاهدا على مسرح الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي.

وقال الشريفي في تصريح لـ( بغداد اليوم )، انه "لايوجد اهتمام سريع برفع الألغام والصورة تتوجه فقط للمناطق التي يراد انشاء مشروع فيها يتم رفع الألغام منها غير ذلك فتترك باقي المناطق مايسبب بتعرض المواطنين للوفات او الإصابة بالبتر للاطراف جراء انفجار تلك الألغام على غرار انفجار اللغم بالقضاء الذي أدى لبتر ساق احد المواطنين اليوم".

واضاف ان "هناك شركة موجودة في القضاء تعمل على إزالة الألغام لكن العمل غير مكتمل وان الجيش والحشد هم من يعملون على الإزالة اما حكومة البصرة فتقوم بأرسال كتب لها وهي تقوم بأرسالها الى الجهات التي تعمل على ازالة الألغام".

وعن حالة المواطن الذي اصيب اليوم بأنفجار احد الألغام اكد قائممقام قضاء الفاو انه "نقل إلى المستشفى وتم بتر احد ساقيه وحالته الآن مستقرة".

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