الداخلية تعلن القبض على منتحلة صفة طبيبة في مستشفى بغداد التعليمي والصحة تنفي الخبر!

2022/01/04 | 14:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على فتاة انتحلت صفة طبيبة، وذلك بعد تقديم ذوي احد المتوفين شكوى بحقها.وذكرت الوزارة في بيان: إنه “بعد المتابعة الحثيثة من قبل قوة حماية مجمع مدينة الطب لأحدى النساء التي انتحلت صفة طبيبة … Readmore

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