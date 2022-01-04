ما النظام الغذائي الأفضل لخسارة الوزن في العام 2022؟

2022/01/04 | 14:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

يواجه الأشخاص الذين عقدوا العزم على إنقاص الوزن في العام الجديد مجموعة محيرة من الخطط والأنظمة الغذائية المبتكرة لفقدان الوزن بشكل سريع.

وقال خبراء التغذية إن "أولئك الذين يتبعون خطط النظام الغذائي مثل الصيام المتقطع ، وبرنامج 30 كامل ونظام البحر الأبيض المتوسط سيحققون نجاحًا في وضع حقيقتين أساسيتين في الاعتبار."

وأوضح الخبراء أن الحقيقة الأولى هي أن "النظام الغذائي المناسب للإنسان يعتمد في جزء كبير منه على ما يحب أن يأكله وما هو الأنسب لنمط حياته الشخصية؛ أما الحقيقة الثانية فهي أن أي نظام غذائي أو نمط أكل سيساعد على إنقاص الوزن فقط إذا كان الفرد يتناول سعرات حرارية أقل مما تحرقه يومًا بعد يوم".

وأضافوا أن "النظام الغذائي الجيد لفقدان الوزن يجب أن يتضمن جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته، ولكن عليه الحد من سعراته الحرارية، ووفقا لموقع "webmd" فهذه أبرز الأنظمة التي يمكن أن تسهم في خسارة الوزن".

الصيام المتقطع

قالت اخصائية التغذية المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، كارولين سوزي: "إن الصيام المتقطع يتطلب أن يأكل الإنسان خلال ساعات محددة من اليوم، أو يحد بشكل كبير من تناول السعرات الحرارية في أيام معينة من الأسبوع".

وأضافت أن الجميل في هذا النظام أنه لا يخبر الفرد بما يجب أن يأكله، وإنما يخبره بموعد تناول الطعام، مشيرة إلى أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل تجنب الصيام لأنه قد يؤدي إلى مشاكل صحية.

حمية البحر الأبيض المتوسط

تعد هذه الحمية خيارًا مفيدًا لصحة القلب، ويكون النظام الغذائي فيها عادة جيدًا لأنه يعتمد على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون؛ وإذا كان المرء يرغب في إنقاص وزنه بهذه الحمية فعليه تقليل الدهون والسعرات الحرارية.

حمية "هول 30"

هو نظام غذائي يمتنع فيه الإنسان عن تناول السكريات المضافة والحبوب والبقوليات ومنتجات الألبان لمدة شهر كامل، ومن مزايا هذا البرنامج أنه يشجع الإنسان على تناول المزيد من الفاكهة الطازجة والخضراوات الطازجة، كما يساعد هذا النظام على تقليل الالتهابات التي قد يعاني منها الجسم.

وأكد خبراء التغذية أن فقدان الوزن في هذه الحمية يعتمد على عدد السعرات الحرارية التي يتم تناولها؛ كما يمكن بعد الثلاثين يومًا الأولى من الحمية البدء في تناول أشياء مثل الفاصوليا التي امتنع الفرد عن تناولها من نظامه الغذائي منذ بداية حميته.

المصدر: أخبار 24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما النظام الغذائي الأفضل لخسارة الوزن في العام 2022؟) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما النظام الغذائي الأفضل لخسارة الوزن في العام 2022؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).