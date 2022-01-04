عاجل.. الحلبوسي يصل إلى الحنانة للقاء الصدر

2022/01/04 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف وصل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، الى محافظة للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة.يتبع ..

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الحلبوسي يصل إلى الحنانة للقاء الصدر أولاً على النور نيوز.

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