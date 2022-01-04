معترضون على توزيع المنحة المالية للصحفيين يرتبون صفوفهم للتظاهر الجمعة

2022/01/04 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعت نقابات وجمعيات صحفية وثقافية وكتاب وشعراء وفنانون الى التظاهر صباح الجمعة المقبل في شارع المتنبي ببغداد احتجاجا على الطريقة المهينة في توزيع المنحة المالية التي اقرتها الحكومة للمبدعين والمثقفين.وأكد صحفيين مشاركين في الاعداد للتظاهرة انه “من المؤمل ان يبدا التجمع عند تمثال الشاعر ابو الطيب المتنبي في تمام الساعة العاشرة من صباح …

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